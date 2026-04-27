كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

شاركت بسمة بوسيل جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث لقطات جولتها الأوروبية، حيث نشرت صور زيارتها لعدد من المدن، كان أبرزها مدينة ميلانو التي خطفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة خلالها.

وظهرت بسمة بوسيل في الصور بإطلالات مختلفة عكست أناقتها العصرية، حيث ارتدت في إحدى الإطلالات جاكيت واسع بنقشة “ليوبارد” مع تنورة سوداء متوسطة الطول، بينما اختارت في إطلالة أخرى اللون الأسود بالكامل مع جاكيت واسع وحزام أبرز خصرها.

كما اعتمدت إطلالة كاجوال مريحة، نسّقت فيها بنطلونًا أسود مع جاكيت رمادي، وأكملت مظهرها بوشاح ربطته على شعرها.

وتجولت بسمة بوسيل في شوارع ميلانو، وحرصت على التقاط الصور التذكارية إلى جوار أبرز المعالم، ما أضفى على صورها طابعًا حيويًا يعكس أجواء الرحلة.

وعلى جانب آخر، كشفت بسمة بوسيل مؤخرًا عن دخولها مرحلة جديدة في حياتها، حيث عبرت عن ذلك من خلال رسالة مؤثرة، قالت فيها: “في 2026 انتهت مرحلة

ليست نهاية وعيي بذاتي أو حبي لها، بل نهاية التنازل عنهما. أدركت أنني لا أحتاج أن أرهق قلبي لأجل من لا يصفق لي، ولا أن أفرغ روحي دعمًا لمن لا يرى حضوري أصلًا.

تعلمت أن أختار نفسي، بهدوء وثبات، دون اعتذار”.