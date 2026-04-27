من البلاغ وحتى عودة التيار.. كيف تُدار منظومة أعطال الكهرباء؟

هل تظن أن عودة الكهرباء بعد عطل مفاجئ هي مجرد "كبسة زر"؟

خلف الكواليس، هناك دورة عمل إحترافية وسريعة تنفذها شركات التوزيع لضمان إستقرار الخدمة وسلامة الأرواح. هناك تفاصيل دقيقة توضحها هندسة كهرباء شركة البحيرة وهي..

- إستقبال البلاغ وتصنيفه (مركز خدمة العملاء)

تبدأ الرحلة بمجرد تواصل المشترك مع مراكز الطوارئ:

قنوات الاستقبال: الاتصال بالخط الساخن الموحد 121، أو استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

التصنيف الذكي: يقوم النظام بتصنيف العطل فوراً؛ فالبلاغات المتكررة من شارع واحد تعني "عطل منطقة" (محول أو كابل رئيسي)، بينما البلاغ المنفرد يعني "عطل فردي" (عداد أو فيوز صاعد).

تجميع البيانات: تسجيل رقم المشترك والعنوان بدقة هو ما يوفر دقائق غالية للوصول لمكان العطل.

- توجيه الفرقة الميدانية (المناورة والتحرك)

بمجرد تسجيل البلاغ، يتحول آلياً إلى أقرب فرقة فنية (وردية الطوارئ):

أمر الشغل: تتحرك الفرقة المجهزة بكافة المعدات (أجهزة القياس، السلالم، مهمات الوقاية).

فحص نقطة التغذية: يبدأ الفني بفحص "صندوق التوزيع" (Pillar) أو المحول المغذي للمنطقة؛ فإذا كان المحول سليمًا، ينتقل الفحص إلى الوصلات الفرعية أو الكابلات الأرضية.

- إجراءات الإصلاح والأمان (قلب العمل الميداني)

هنا يظهر الفرق بين العمل العشوائي والمنظم:

تطبيق نظام LOTO: يتم عزل المنطقة المعطلة تماماً ووضع (قفل وبطاقة تعريف) لمنع أي محاولة لإعادة التيار من مركز التحكم بالخطأ أثناء عمل الفني.

الإصلاح الميداني: استبدال المصهرات (الفيوزات) المحترقة، أو عزل الجزء التالف من الكابل الأرضي في حالات "الشورت".

المناورة (Looping): في حالات الأعطال الجسيمة، يتم عمل "مناورة" لتحويل الأحمال من مسار بديل لضمان وصول التيار للناس ريثما يتم الإصلاح الشامل للكابل المعطل.

- اختبار الاستقرار وإغلاق البلاغ

هناك خطوة أخيرة وهي

قياس الجهد (Voltage Check): التأكد من وصول الجهد (220 فولت) بشكل مستقر لمنع تلف أجهزة المشتركين نتيجة أي ضعف أو "رعشة" بالتيار.

تحديث النظام: يبلغ رئيس الفرقة مركز التحكم بانتهاء المهمة، ويتم إغلاق البلاغ إلكترونياً، وفي كثير من الأحيان يتم الاتصال بالمشترك هاتفياً للتأكد من الرضا.

نصيحة تقنية هامة:

إذا انقطع التيار عن منزلك فقط دون الجيران، تأكد أولاً من أن القاطع الرئيسي (Circuit Breaker) داخل الشقة في وضع التشغيل (ON)؛ فقد تكون المشكلة "فصل مفاجئ" نتيجة زيادة أحمال داخلية لا تستدعي تدخل الشركة.