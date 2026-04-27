سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

علياء فوزى

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات، بالتزامن مع هبوط سعر أوقية عالميا.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الإثنين بدون مصنعة 

سجل سعر  الذهب عيار 24 اليوم الإثنين نحو 567.50 درهما إماراتيا.

وصل سعر الذهب عيار 22  اليوم الإثنين إلى 525.50 درهم إماراتي.

وبلغ سعر الذهب عيار  21  اليوم الإثنين نحو 504 درهم إماراتي.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو  432 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الأوقية بلغت 17561.5درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4032 دراهم إماراتية.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4708 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره

حريق في 4 محلات بإمبابة

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

