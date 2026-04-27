كانت بتنقل مريضة.. انقلاب سيارة إسعاف بطريق مطروح الإسكندرية

أُصيب مسعف وامرأتان، إحداهما مريضة والأخرى مرافقة لها، إثر حادث انقلاب سيارة إسعاف أثناء توجهها إلى أحد المستشفيات ، خلال أداء مهمتها لنقل الحالة.

وقع الحادث نتيجة انقلاب سيارة الإسعاف بالقرب من مدينة الحمام، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي المصابين، هاني صلاح، سائق سيارة الإسعاف، باشتباه كسر وبتر في أصابع اليد اليمنى، وكسر بالساعدين، وخلع بالكتفين. كما أُصيبت كاملة السيد يونس (65 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما تعرضت بسمة خميس السيد عبد الله (30 عامًا) لاشتباه كسر بالذراع والساعد الأيمن.