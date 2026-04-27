الرئيس ميونج: ملتزمون باستعادة الثقة بين الكوريتين.. وندعو يانج إلى الاستجابة

جدد الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" اليوم /الاثنين/ التزامه باتخاذ خطوات استباقية لاستعادة الثقة مع كوريا الشمالية وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، داعيا بيونج يانج إلى الاستجابة لمبادرات سول.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " ، قال لي إن الحكومة ستواصل بثبات سياسة التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: " نأمل أن يثق الشمال أيضا في صدق حكومتنا وأن يستجيب".

وقال الرئيس: "يجب علينا ضمان عدم انتقال حالات عدم اليقين والقلق في الوضع الدولي الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الكورية، ورسم مسار يمكن لجميع الناس أن يعيشوا فيه دون خوف من الحرب".

وأشار إلى أن حكومته قد اتخذت بالفعل خطوات لاستعادة الثقة بين الكوريتين منذ توليها السلطة في يونيو 2025، مع التأكيد أيضا على التزامها بضمان السلام من خلال مبادرات مختلفة.

وقال: "لقد أوضحنا أننا نحترم نظام الشمال، ولن نسعى إلى التوحيد عن طريق الاستيعاب، وسنمتنع عن أي أعمال عدائية".