الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة استيلاء أقاربها على شقتها بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من بعض أقاربها لقيامهم بالاستيلاء على شقتها المتنازع عليها قضائياً بمساعدة قوات الشرطة بقنا بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وهاتف محمول خاص بها.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى قامت قوة أمنية من مديرية أمن قنا بتأمين معاون التنفيذ حال تنفيذ حكم قضائى لصالح خالة القائمة على النشر ضد والدتها بتسليمها شقة سكنية بالطابق الأرضى بدائرة مركز شرطة فرشوط، وتم تنفيذ الحكم وتسليم خالتها محتويات الشقة على سبيل الأمانة.

وعقب ذلك تبلغ للمركز من خال وخالة القائمة على النشر "مقيمان بدائرة المركز" بتضررهما منها لقيامها بالتعدى عليهما بالسب والتشهير بهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وقيام خالتها بالتحصل على هاتفها المحمول وتسليمه للمركز لإثبات ذلك.

كما تبلغ للمركز من القائمة على النشر بقيام خالها وخالتها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وهاتفها المحمول، وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.