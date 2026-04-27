الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زراعة الإسماعيلية تنفذ يومًا حقليًّا لتدريب المزارعين على مكافحة سوسة النخيل

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية  برئاسة الدكتور محمد عطوه جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، يوم حقلي عن "الإدارة المتكاملة لمحصول النخيل" وذلك جمعية أبوسلطان الزراعية التابعة لزمام إدارة فايد الزراعية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة متابعة حالة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الإرشادي للمزارعين.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ تحليل حقلي عملي، حيث قام فريق العمل بتقديم شرح تفصيلي لطرق الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، مع استعراض أهم مظاهر الإصابة وسبل التعامل الفعال معها.

كما شملت الفعاليات توعية المزارعين بأهمية التسميد المتوازن للنخيل، إلى جانب التعريف بعمليات الخدمة الزراعية، مثل التثنية والتقويس، فضلًا عن توضيح الأضرار الناتجة عن الإصابة بسوسة النخيل، وشرح أساليب الوقاية والحد من انتشار الآفة، وكذلك طرق العلاج والتشافي من الإصابات، بالإضافة لتدريب المزارعين عمليًّا على استخدام تقنية حقن النخيل لمكافحة سوسة النخيل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور كريم أسامة، معهد بحوث النخيل، والمهندس محمد حمودة، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، والمهندس جمال الأمير، وبمشاركة مهندسي المكافحة بمديرية الزراعة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة مديرية الزراعة بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين ورفع الوعي بأساليب المكافحة الحديثة، بهدف الحفاظ على الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.

