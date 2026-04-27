رجعت تهتم.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في باريس

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور لها، خلال إحيائها حفلا غنائيا في باريس.

وظهرت أصالة بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الـ"أوف شولدر" باللون الأبيض، الذي حمل بعض التطريزات ذات الورد الأحمر، ونسقت معه أكمامًا باللون الأحمر.

تعليق ناقد موضة على فستان أصالة

من جهته، علَّق حكيم شاهين، ناقد الموضة، على إطلالة أصالة في باريس، قائلا: “أصالة بفترة من الفترات كانت تبهرنا بالطول وبالعرض، بعدها نزلت نزلة ما كانت ما عجبتني، بس الواضح رجعت تهتم بإطلالاتها وبأدق تفاصيلها”.

وأضاف، عبر حسابه على “إنستجرام”: "الستايل فيه روح باريسية، يابانية، وشرقية بالوقت نفسه، الفستان الأساسي باللون الأبيض كثير حلو، والتفاصيل باللون الأحمر يلي داخلة على الفستان كثير فخمة".

وواصل: “حجم وطول الكورسيه حلو ومناسب طولها وجسمها، القفازات باللون الأحمر حبيتهم، وضافو غرابة على اللوك، ولكن لو أنا نسقتلها الإطلالة؛ كنت راح أشيل الأكمام الشيفون الطويلة، كانت الإطلالة راح تكون رائعة بعد أكثر”.

وأكمل ناقد الموضة: “نقطة مهمة لازم تنتبه لها أصالة، ويلي ينسقلها إطلالاتها، بما إنو تحب القطع الغريبة والتنسيق الملفت والمميز، خط رفيع بين إطلالة تكون مميزة وملفتة، وبين الإطلالة تبين كأنها زِيّ تنكري، بخصوص الشعر والمكياج وإكسسوار الشعر رائعين ومناسبين الإطلالة وحتى الحلق حلو”.