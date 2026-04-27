كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب

شهد عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي أُقيم داخل فندق واشنطن هيلتون، واقعة خطيرة تمثلت في محاولة اغتيال فاشلة.





الفعالية حضرها الرئيس الأمريكي Donald Trump برفقة زوجته ونائبه، وسط حضور رسمي وإعلامي واسع.





المتهم في الواقعة يُدعى كول توماس آلين، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وينحدر من ولاية كاليفورنيا.





يعمل كمهندس ميكانيكي، إلى جانب نشاطه كمطور ألعاب مستقل.





تلقى تعليمه في California Institute of Technology، أحد أبرز المعاهد العلمية في الولايات المتحدة، وحصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب

