محمود محيي الدين: أداء مصر الاقتصادي مشرف رغم التحديات العالمية

أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لـالأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أهمية ملف أمن الطاقة، مشيرًا إلى ارتباطه الوثيق بتوافر الوقود واستقرار الإمدادات في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وقال محمود محيي الدين، خلال تصريحات لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الإدارة المصرية تعاملت مع الأزمة بكفاءة، حيث التزمت الحكومة بتنفيذ ما عليها وفقًا للموازنة العامة، مع اتخاذ إجراءات اقتصادية ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة.

وأضاف أن الأداء الذي قدمته الإدارة الاقتصادية المصرية عكس قدرة على التعامل مع أزمة ذات تأثيرات عالمية، مشيدًا بما وصفه بـ«الأداء المشرف» للمجموعة الاقتصادية، سواء في عرض التحديات أو في القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه تنقل بين أمريكا وأوروبا ولكنه دائمًا تذكر أنه فلاح مصري من كفر شكر وفخور بذلك.