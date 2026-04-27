لحظة انفجار مسيرة على بعد أمتار من مروحية إنقاذ إسرائيلية جنوب لبنان

شهدت بلدة الطيبة جنوبي لبنان، تصعيدا ميدانيا خطيرا، بعدما انفجرت طائرة مسيرة مفخخة على بعد أمتار قليلة من مروحية إخلاء تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية إنقاذ جنود مصابين، في حادثة وصفت بالحساسة والمعقدة.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن عناصر من حزب الله أطلقوا طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قوة احتلال إسرائيلية أثناء محاولتها إصلاح دبابة تعطلت في محيط البلدة.

وأشارت إلى أن الهجوم الأول أعقبه إطلاق مسيرة ثانية سقطت قرب القوات خلال تنفيذ عملية إجلاء المصابين.

في السياق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الحادثة، مدعيًا أن دبابة تابعة لسرية مدرعات من كتيبة 12 في لواء غولاني تعطلت خلال ساعات الصباح، ما اضطر القوة للتعامل معها ميدانيًا. وأضاف أنه عند نحو الساعة 9:30 صباحًا، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة قرب الدبابة المعطلة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، بينهم 4 بحالة خطيرة.

وأوضح البيان أن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استدعيت لإخلاء المصابين، حيث هبطت داخل الأراضي اللبنانية. وخلال تنفيذ عملية الإجلاء، تم إطلاق مسيرتين مفخختين إضافيتين باتجاه قوة الإنقاذ، تمكنت الدفاعات من اعتراض إحداهما، فيما انفجرت الأخرى على مسافة قريبة جدًا من مروحية الإخلاء، كادت أن تصيبها بشكل مباشر.