استئناف المتهم على حبسه في سرقة 1100 تابلت من التعليم.. اليوم

تستكمل المحكمة المختصة اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، نظر استئناف المتهم "ك . ح" ، صاحب محلات لبيع الأدوات المنزلية، على حكم حبسه 10 سنوات، في اتهامه بالاشتراك في سرقة وبيع 1100 جهاز تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة 6 أكتوبر.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار متهمين جدد على ذمة القضية، وهما «أحمد. ج» و«هيثم. ط»، لاتهامهما بالمشاركة في شراء وبيع الأجهزة المستولى عليها، وفق ما كشفه دفاع أحد المتهمين.

تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بالاستيلاء على 1100 جهاز تابلت من داخل مقر وزارة التربية والتعليم بمنطقة أكتوبر، قبل إعادة بيعها عبر وسطاء، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا.

وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد المتهم ك. ح، بعد ثبوت تورطه في الاشتراك بعملية السرقة والتصرف في المضبوطات.

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط متهمين جدد على خلفية القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي ملابسات الواقعة وتحديد أدوار جميع المتورطين.