تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض.. كواليس من قلب واشنطن

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن أحدث التطورات تتعلق بما أعلنه وزير العدل الأمريكي بشأن واقعة إطلاق النار خلال حفل عشاء المراسلين السنوي، الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أعضاء الإدارة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المتهم، البالغ من العمر 31 عامًا، سيواجه على الأرجح تهمتين رئيسيتين في هذه المرحلة، هما حيازة سلاح ناري واستخدامه في عمل عنيف، إلى جانب تهمة الاعتداء على موظف فيدرالي، وذلك على خلفية إطلاقه النار على أحد أفراد الخدمة السرية، والذي أُصيب إصابة طفيفة.

وأشار إلى أنه، حتى الآن، لم تُوجَّه للمتهم تهم تتعلق بالتآمر أو محاولة الاغتيال، رغم وجود مؤشرات أولية قد توحي بأنه كان يخطط لاستهداف الرئيس ترامب أو بعض مسؤولي الإدارة، مؤكدا أن توجيه مثل هذه التهم يتطلب أدلة قاطعة تُثبت النية والتخطيط بشكل واضح.

وأضاف جبر أن المتهم ينحدر من أسرة متوسطة في ولاية كاليفورنيا، ويقيم في حي سكني هادئ بالقرب من الساحل، ولا يُعرف عنه أي سجل إجرامي سابق، كما أنه لم يكن مدرجًا على قوائم المراقبة لدى السلطات، لافتا إلى أنه كان يعمل مدرسًا بدوام جزئي، ويعرّف نفسه أيضًا كمطور لألعاب الفيديو، وقد درس في مجال التكنولوجيا.

وبيّن أن أفرادًا من عائلته لاحظوا في الفترة الأخيرة كتابات له تتضمن مواقف معادية للرئيس ترامب وإدارته، وهو ما أثار قلقهم، ودفع أحدهم إلى إبلاغ الشرطة قبل وقت قصير من وقوع الحادث، خشية أن يكون بصدد القيام بتصرف خطير.

https://www.youtube.com/shorts/0y3xK5n0LgI