أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
استئناف المتهم على حبسه في سرقة 1100 تابلت من التعليم.. اليوم
الرياضة: ملف المراهنات في غاية الخطورة.. ورصدنا تفاصيل شديدة التعقيد
الصحة اللبنانية: 14 شهيدا و37 مصابا في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد
لحظة انفجار مسيرة على بعد أمتار من مروحية إنقاذ إسرائيلية جنوب لبنان
تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض.. كواليس من قلب واشنطن
باكستان تقود تحركات دبلوماسية غير مسبوق لخفض التصعيد الإقليمي
جريت وول تقدم سيارة Ora 5 الجديدة.. صور
نتنياهو تحت الضغط.. اتهامات بالبحث عن كبش فداء بعد إخفاقات لبنان وإيران
جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 7 قرى لبنانية شمال نهر الليطاني
حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين

أسعار الحديد عالميًا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميًا مع استمرار الإضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر على أسعار البيع، وارتفعت على المستوي المحلي.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 27 أبريل 2026.

أسعار الحديد عالميًا 

تراجعت أسعار الخردة 375 دولارًا / طن مقارنة 376 دولارًا / طن سعر الأسبوع الماضي بانخفاض دولار ،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

ارتفع سعر خام الحديد إلي 107 دولارات / طن مقارنة 106 دولارات / طن أسعار  سعر الأسبوع الماضي بزيادة دولار.  

سجلت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 438 – 470 دولارا للطن بينما كانت ما بين 420 – 450 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 493 – 560 دولارا/ طن.
 

أسعار الحديد محليا 

تراوح سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 36000 إلى 37713  جنيه للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 27 أبريل  2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

محيي الدين: تداعيات الحرب على إيران تضغط على الاقتصاد العالمي.. وضرورة احتواء الصدمة بنهاية العام المالي

متحدث وزارة الكهرباء

الكهرباء: مناقشات بالوزارات لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة

اكسترا نيوز

خبير استراتيجي: إنزال بري أمريكي محتمل في إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

شيرين عبدالوهاب

اللي جاي قد الغياب.. شيرين عبد الوهاب تعلن بداية مرحلة جديدة

محاولة اغتيال ترامب

كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب

محمود الليثي

بعد دعمه لـ شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه البابا

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد