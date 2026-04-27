نتنياهو تحت الضغط.. اتهامات بالبحث عن كبش فداء بعد إخفاقات لبنان وإيران

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلًا عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية النتائج التي ووصفت بالمخيبة في الساحة اللبنانية، وكذلك الأداء الجزئي في المواجهة مع إيران.

وبحسب المصادر، يحاول نتنياهو تحويل الأنظار عن الانتقادات الداخلية المتزايدة، عبر إلقاء اللوم على الجيش، متهما إياه بعدم تحقيق الأهداف المرجوة خلال العمليات الأخيرة.

وأضاف المسؤولون أن تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن "الرد بقوة" في لبنان، لا تعدو كونها استعراضًا للقوة، يهدف بالدرجة الأولى إلى امتصاص الغضب الداخلي وتهدئة الضغوط السياسية المتصاعدة ضده.