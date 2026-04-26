اقتصاد

وزير الاستثمار: الصناعة أصبحت محرك الاقتصاد المصري وتسهم بـ20% من النمو

محمد فريد وزير الاستثمار
محمد فريد وزير الاستثمار
فريدة محمد

​كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي  خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مؤكدا أن القطاع بات يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة، أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقاماً قياسية كييرة، لافتا إلى أنها بلغت في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نمواً بنسبة 9.8%.

وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى ما يسمى بتأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراجة الكبيرة في توفير مدخلات الإنتاج التي بدأت تظهر بوضوح عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عدد من البيانات على أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تخطي نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.

ولفت الوزير  إلى أن  المؤشرات كشفت عن  تحولاً جذرياً في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025.

​وقال محمد فريد، إن هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان ، مما مكن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقراراً.

وشدد فريد على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية، جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار التجارة الخارجية

