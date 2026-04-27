تقرير: القطاع الحكومي يتصدر قائمة الاستهداف السيبراني في 2025

يكشف تقرير «تشريح العالم السيبراني» أن القطاع الحكومي تصدر قائمة القطاعات الأكثر تعرضًا للحوادث السيبرانية عالية الخطورة خلال عام 2025 بنسبة 19%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 17%، ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 15%، الذي حل محل القطاع المالي ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

يوضح التقرير، المستند إلى بيانات خدمات الاكتشاف والاستجابة للحوادث والتقييم الأمني، أن الهجمات المتقدمة المستمرة شكلت 33.3% من الحوادث في القطاع الحكومي، إلى جانب 18.9% لهجمات الهندسة الاجتماعية، ما يعكس اعتماد المهاجمين على أساليب مركبة تجمع بين الاختراق التقني واستغلال العنصر البشري.

وفي القطاع الصناعي، تتوزع التهديدات بين هجمات متقدمة وبرمجيات خبيثة وهندسة اجتماعية بنسب متقاربة، بينما سجلت اختبارات الاختراق المعتمدة نسبة 22.8% من الحوادث، في مؤشر على زيادة الإنفاق على التقييمات الاستباقية.

أما قطاع تكنولوجيا المعلومات، فقد سجل أعلى نسبة لهجمات تقودها جهات بشرية متقدمة عند 41%، بما يعكس استهدافًا لسلاسل التوريد والعلاقات الموثوقة.

وتأتي هذه النتائج ضمن تحليل أعدته شركة كاسبرسكي، استنادًا إلى بيانات خدماتها الأمنية، داعية إلى تعزيز الاكتشاف المبكر والمراقبة المستمرة وتقليص زمن التعرض للتهديدات عبر حلول استجابة متقدمة.