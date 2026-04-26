الكرملين: بوتين سيلتقي وزير الخارجية الإيراني

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل غدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت سابقا زيارة عراقجي إلى روسيا لإجراء محادثات.





ويصل عراقجي إلى روسيا بعد توقف قصير في باكستان بعد أن زار سلطنة عمان في جولة إقليمية.





تأتي هذه الجولة التي تشمل ثلاث دول بهدف إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، وآخر المستجدات المتعلقة بالحرب المفروضة على إيران.





وكان الوزير قد كتب على منصة "إكس" قبل انطلاق الجولة: "الغرض من زياراتي هو التنسيق الوثيق مع شركائنا بشأن القضايا الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية. جيراننا هم أولويتنا".