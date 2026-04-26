رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقـ.تل 14 لبنانيا اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إستشهاد 14 شخص بينهم طفلان وامرأتان وإصابة 37 بجروح من بينهم ثلاث نساء بالغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان اليوم الأحد.

ومنذ قليل ؛ قامت وحدة تابعة للجيش اللبناني بتفكيك قنبلة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة، تبنين، في بنت جبيل جنوبي لبنان، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

ودعا الجيش اللبناني، في بيان اليوم، المدنيين إلى توخي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضررة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة أي جسم مشبوه.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الخميس الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي لمدة ثلاثة أسابيع.