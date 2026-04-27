أخبار العالم

اليابان.. زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جزيرة هوكايدو الشمالية

محمود عبد القادر

أفاد المركز الجيولوجي الألماني (GFZ) بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، مضيفًا أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترًا (50 ميلًا) تحت سطح الأرض.

والاسبوع الماضي، شهدت اليابان زلزالًا قويًا أثار حالة من القلق في المناطق الساحلية، ودفع السلطات إلى إصدار تحذيرات أولية من احتمال حدوث موجات تسونامي، وسط إجراءات طوارئ واسعة لمتابعة الوضع الجيولوجي والبحري.

وبحسب هيئة الأرصاد اليابانية، وقع الزلزال في منطقة بحرية قريبة من السواحل، ما أدى إلى تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وهي من أكثر الأنظمة تطورًا في العالم في التعامل مع الزلازل وموجات المد البحري.

وعلى الفور، بدأت السلطات المحلية في تنفيذ خطط احترازية شملت إخلاء بعض المناطق الساحلية المنخفضة، وإبلاغ السكان بضرورة التوجه إلى أماكن مرتفعة، في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة.

وتعد اليابان واحدة من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي، نظرًا لوقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو أحد أكثر المناطق الجيولوجية نشاطًا في العالم، ما يجعلها تشهد زلازل متكررة بدرجات متفاوتة على مدار العام.

ورغم قوة الزلزال، لم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية كبيرة أو دمار واسع، بينما تواصل فرق الإنقاذ والطوارئ عمليات الرصد الميداني لتقييم الوضع بدقة، خاصة في المناطق الساحلية القريبة من مركز الهزة.

كما أصدرت السلطات تحذيرات من احتمالية حدوث هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة، داعية السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة والبقاء في حالة تأهب.

ويعكس هذا الحدث مجددًا التحدي المستمر الذي تواجهه اليابان في التعامل مع الكوارث الطبيعية، رغم امتلاكها واحدًا من أكثر أنظمة الاستجابة للكوارث تطورًا عالميًا، يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والانضباط المجتمعي العالي.

وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات المتابعة، يبقى الترقب سيد الموقف، مع انتظار التحديثات الرسمية حول تطور الوضع وإمكانية حدوث تسونامي من عدمه.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
سيناء أمان 2026
عملية جراحية
