الأبواب مغلقة.. إعلامية تكشف تفاصيل استهداف ترامب بالبيت الأبيض

أكدت الإعلامية نادية بلبيسي إنها كانت شاهدة على واقعة إطلاق نار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الحادث وقع بشكل مفاجئ دون أن يتوقعه الحضور.

وقالت نادية بلبيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الأبواب كانت مغلقة عقب بدء الواقعة، لافتة إلى أن الموقف لم يُظهر في حينه وجود تهديد مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت بلبيسي أن الحادث أعاد إلى الأذهان محاولات سابقة استهدفت شخصيات سياسية بارزة، من بينها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، في إشارة إلى حساسية الموقف الأمني في مثل هذه الفعاليات.