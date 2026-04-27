لقاء مرتقب بين بوتين ووزير الخارجية الإيراني في موسكو اليوم

قالت وسائل إعلام إيرانية، إنه من المرتقب أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو اليوم الاثنين، في لقاء أكد الكرملين انعقاده ضمن سياق تحركات دبلوماسية نشطة تقودها طهران في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب جولة إقليمية أجراها عراقجي شملت باكستان وسلطنة عمان، في إطار مساعٍ لتعزيز المشاورات السياسية.

وبحسب مسؤولين إيرانيين، سيعرض الوزير خلال اللقاء آخر تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مطالب طهران برفع الحصار البحري، إلى جانب الملفات المرتبطة ببرنامجها النووي وقدراتها الصاروخية الباليستية.