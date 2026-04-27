سهلة ولذيذة.. طريقة عمل المسقعة بأقل التكاليف

تعد المسقعة من أشهر الأطباق في المطبخ المصري، وتمتاز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها.

طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة

2 حبة بطاطس (اختياري)

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 كوب صلصة طماطم

250 غرام لحم مفروم

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة سكر

زيت للقلي

طريقة التحضير:

أولًا: تجهيز الباذنجان

يُقطّع الباذنجان إلى شرائح، ويُرشّ بالملح ويُترك لمدة عشر دقائق، ثم يُغسل ويُجفف جيدًا، ويُقلى في زيت ساخن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

(تُكرر الخطوة نفسها مع البطاطس إذا استُخدمت)

ثانيًا: تحضير اللحم

في مقلاة على النار، تُشوح البصلة حتى تذبل، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُقلب حتى يتغير لونه، ثم يُضاف الثوم والملح والفلفل ويُقلب جيدًا.

ثالثًا: إعداد الصلصة

تُضاف صلصة الطماطم ومعجون الطماطم إلى اللحم، مع رشة سكر لتقليل الحموضة، وتُترك على النار حتى تتسبك لمدة عشر دقائق.

رابعًا: التجميع

في صينية فرن:

تُوضع طبقة من الباذنجان

تليها طبقة من اللحم

ثم طبقة من البطاطس (اختياري)

ثم تُسكب الصلصة

تُكرر الطبقات حسب الكمية، ثم تُدخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

تقدم المسقعة ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز، ويُفضّلها البعض في اليوم التالي حيث يصبح طعمها أطيب.