أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء

وضع اللواء دكتور اسماعيل كمال ، محافظ جنوب سيناء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الزهور بطور سيناء ، أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار احتفالات الدولة بـعيد تحرير سيناء، تخليدًا لذكرى استعادة أرض سيناء الغالية من الاحتلال الإسرائيلي في 25 أبريل 1982.

شهدت مراسم وضع الإكليل حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، إلى جانب مشايخ وعواقل المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن مشاركة واسعة من أبناء جنوب سيناء، في مشهد جسّد روح الانتماء والتلاحم الوطني.

أكّد المحافظ، خلال كلمته، تهنئته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مشيرًا إلى أنها تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

وجّه المحافظ تحية خاصة لأهالي سيناء، مثمنًا ما قدموه من تضحيات وصمود في مواجهة التحديات، ومؤكدًا دورهم الوطني في دعم مسيرة الأمن والاستقرار.

أشار إلى أن ذكرى تحرير سيناء تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث نجح الشعب المصري في استعادة أرضه الطاهرة بفضل بطولات وتضحيات الجيش المصري، مؤكدًا أن سيناء ستظل دائمًا جزءًا أصيلًا من قلب الوطن، ورمزًا خالدًا للعزة والكرامة.