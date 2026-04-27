حسام داغر يحتفل مع أصدقائه بعيد ميلاده.. شاهد

احتفل الفنان حسام داغر بعيد ميلاده، وسط مفاجأة غير متوقعة من أصدقائه، حيث فاجأوه بزيارة مفاجئة، في لفتة تعكس المحبة التي يجنيها حسام داغر داخل الوسط الفني.

وظهر داغر برفقة الفنان عمرو عبد العزيز وشقيقه المخرج أحمد داغر والنجم سامي الشيخ .

وكان قد كشف الفنان حسام داغر كواليس تصوير مشهد الولادة فى مسلسل “السوق الحرة” الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

قال حسام داغر فى ندوة صدى البلد: "سعيد بالمشاركة فى هذا العمل الذى خطفني منذ القراءة الاولى للسيناريو حيث اعتمد على فكرة جديدة ومختلفة عن السائد.

وأضاف حسام داغر : ان مشهد الولادة كان من امتع المشاهد لى فى هذا المسلسل والذى ظهرت فيه الفنانة إيمان السيد والتى قدمت دورا مميزا من خلال هذا المشهد والذى كان مليئيا بالضحك والكوميديا.

واوضح حسام داغر : التوليفة التى اعتمد عليها المخرج شادي على ساهمت بشكل كبير فى تقدم هذا العمل بصورة إيجابية كونه يعتمد على مجموعة كبير من النجوم الكوميديانات فضلا عن ضيوف الشرف الذين ظهرون فى المسلسل كوميديانات أيضا وهو ما خلق حالة من الحب والود بيننا.