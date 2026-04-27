أطيب وأصدق روح.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد نجلها

احتفلت الفنانة سميرة سعيد ، بعيد ميلاد نجلها شادي النابلسي، في أجواء مليئة بالمشاعر معبرة عن مدى حبها وارتباطها به.

ونشرت سميرة سعيد ، متابعيها عبر حسابها على «انستجرام»، مقطع فيديو يجمعها بنجلها، على أنغام أغنيتها «ماليش غيرك»، وأرفقته برسالة قائلة : "عيد ميلاد سعيد لأطيب وأصدق وأحلى روح".

وطرحت الفنانة سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم كدة حرام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كدة حرام لـ سميرة سعيد، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، مكس وماستر خالد رؤوف.