استعدادا لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 167"

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧" والمقرر تنفيذه في الفترة من ١٠ حتى ١٢ مايو ٢٠٢٦.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية، للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري "صقر ١٦٧".

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة استعدادات كافة الأجهزة المعنية بالإسماعيلية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧".

كما استعرض نائب محافظ الإسماعيلية أحدث التقارير والبيانات التي توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها في التعامل مع الأزمات والكوارث، وإبراز النظام الرقمي بالشبكة الوطنية في سرعة التعامل واحتواء الأزمة ونقل الاصطفاف على مستوى المراكز بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويعتبر التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧" محاكاة واقعية وتطبيق عملي لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات.

ويتم التدريب بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الصحة، وفرع هيئة الرعاية الصحية، وفرع هيئة الإسعاف، والحماية المدنية والإعلام؛ وذلك لاستعراض إمكانات المحافظة، والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة، والتدريب في مجال إدارة الأزمات، وذلك من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.