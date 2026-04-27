قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: التحالف الأمريكي- الهولندي الوثيق مهم لمواجهة التحديات العالمية
نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة
جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استعدادا لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 167"

الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧" والمقرر تنفيذه في الفترة من ١٠ حتى ١٢ مايو ٢٠٢٦.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية، للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري "صقر ١٦٧".

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة استعدادات كافة الأجهزة المعنية بالإسماعيلية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧".

كما استعرض نائب محافظ الإسماعيلية أحدث التقارير والبيانات التي توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها في التعامل مع الأزمات والكوارث، وإبراز النظام الرقمي بالشبكة الوطنية في سرعة التعامل واحتواء الأزمة ونقل الاصطفاف على مستوى المراكز بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويعتبر التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٦٧" محاكاة واقعية وتطبيق عملي لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات.

ويتم التدريب بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الصحة، وفرع هيئة الرعاية الصحية، وفرع هيئة الإسعاف، والحماية المدنية والإعلام؛ وذلك لاستعراض إمكانات المحافظة، والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة، والتدريب في مجال إدارة الأزمات، وذلك من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

سيمونز

توتنهام يعلن إصابة سيمونز بالرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم 2026

محمد صلاح

إصابة محمد صلاح تضع ليفربول في ورطة.. أرقام مقلقة تهدد موسم الريدز

دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد