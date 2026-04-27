الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بسبب عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، و إقامة الجولات الحاسمة من المسابقة في توقيت غير موحد للفرق، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب الغندور :ال٧ فرق اللي في منطقة الحسم المفروض لمبدأ تكافيء الفرص كلهم يلعبوا زي بعض و في توقيتات واحدة يعني الزمالك لما يلعب الساعة ٥ يبقي كل الفرق تلعب حتي لو ماتش واحد الساعة ٥ مش نلاقي فرق لعبت كل مبارياتها الساعة ٨.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز غدا الاثنين في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي



ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.