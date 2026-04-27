مشاركة 1000 طالب من ثلاث دول في ختام مسابقة الغواصات البحرية 2026

اختتمت فعاليات مسابقة الغواصات البحرية 2026 بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة، في أجواء تنافسية عكست تنامي الاهتمام بالتطبيقات الهندسية والبحث العلمي بين طلاب المدارس والجامعات.

تم استضافة المنافسات بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبوقير، حيث شارك 36 فريقًا يمثلون ثلاث دول هي مصر وتركيا وأذربيجان، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتزايد الحضور الدولي.

تم خلال المسابقة عرض مشروعات لتصميم وتشغيل مركبات بحرية يتم التحكم فيها عن بُعد، مع تنفيذ مهام تحاكي بيئات بحرية حقيقية، بما أسهم في تنمية مهارات البرمجة والهندسة والعمل الجماعي وحل المشكلات لدى المشاركين.

كما تم اعتماد المسابقة محطة تأهيلية للنهائيات الدولية المقررة في كندا خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، مع توقع تأهل عدد من الفرق للمشاركة في المنافسات العالمية.

تم تنظيم الحدث برعاية جهات داعمة لبرامج تمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز المهارات التطبيقية وربط الدراسة الأكاديمية بالتجارب العملية.

وجاءت هذه النسخة بتنظيم شاركت فيه مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات ، دعمًا لجهود تنمية الابتكار العلمي.