نقيب المهن الموسيقية يعلن وفاة حسن الإسكندراني

أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وفاة المطرب حسن الإسكندراني دون الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

ونشر مصطفى كامل منشورًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال فيه: "البقاء والدوام لله.. خالص التعازي لموسيقيي الإسكندرية ولأسرة الفنان حسن الإسكندراني، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.

وكان علق نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل على أزمة المطرب زياد ظاظا ، وإنه لم يتابع ما حدث حول ظهوره بملابس مثيرة على المسرح أثناء غنائه، وذلك في مخالفة لضوابط وقواعد نقابة الموسيقيين، معقبًا: "ما وصلنيش الموضوع ده لأني أنا في حالة نفسية مش كويسة".

وتابع المطرب مصطفى كامل حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً إن الأطباء يتابعون حالة المطرب هاني شاكر، وهو في أمسّ الحاجة للدعاء من قبل جمهوره، لافتًا إلى أن هناك شائعات كثيرة تُقال عنه، لكنها ليس لها أي أساس من الصحة، مطالبًا الجميع بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات كونها تؤثر على عائلته.



وأشار المطرب مصطفى كامل إلى أن هاني شاكر صديق عمره ورفيق مشوار النجاح منذ 33 عامًا، ويتابع حالته عن كثب، مؤكدًا أنه من أكبر المطربين الذين حققوا نجاحات طوال عمره.