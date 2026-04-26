قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية
صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور
مصادر : خلافات بين واشنطن وطهران حول إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي
خبير أمني يعلق على محاولة إطلاق النار بواشنطن: دوافع نفسية لا سياسية
تشكيل قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
هل يجوز للرجل الحكم على زوجته بأنها ناشز؟.. أمينة الإفتاء تجيب
أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج
الأجهزة الأمنية وافقت.. 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك بالدوري
72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

في أول رد فعل له عقب حادث إطلاق النار الذي أنهى عشاءً سياسيًا بشكل مفاجئ، خرج دونالد ترامب بتصريحات حادة حملت رسائل تحدٍ واضحة، مؤكدًا أن ما حدث لن يغيّر من خططه، وعلى رأسها مشروع بناء قاعة احتفالات جديدة، رغم موجة الجدل التي تصاعدت بعد الواقعة.
 

وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن الهجوم يعكس واقعًا أمنيًا مضطربًا، مشددا على أن الرد لا يجب أن يكون بالتراجع، بل بتعزيز السيطرة وتوفير بيئة أكثر أمانًا للفعاليات الكبرى. واعتبر أن إقامة قاعة احتفالات داخل نطاق مؤمّن بشكل كامل سيكون خطوة ضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، بدل الاعتماد على أماكن مفتوحة أو فنادق قد تكون أكثر عرضة للاختراق.
 

التصريحات جاءت في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة حول دوافع الهجوم، وسط ترجيحات بأنه كان يستهدف شخصيات سياسية بارزة. هذا السياق أضفى على كلام ترامب طابعًا سياسيًا واضحًا، حيث حاول تقديم نفسه في صورة القائد الذي يواجه التهديدات بالاستمرار لا بالتراجع، وهو خطاب يتماشى مع أسلوبه المعروف في التعامل مع الأزمات.
 

في المقابل، أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والإعلامية. فبينما رأى البعض أن المضي قدمًا في مشروع القاعة يعكس ثقة وقوة، اعتبر آخرون أن التوقيت غير مناسب، وأن الأولوية يجب أن تكون لمراجعة الإجراءات الأمنية ومعالجة أسباب الحادث قبل التفكير في مشروعات جديدة.
 

الجدل لم يتوقف عند البعد الأمني فقط، بل امتد إلى التكلفة والرمزية، حيث يرى منتقدون أن المشروع قد يُستخدم كرسالة سياسية أكثر منه حلًا عمليًا، خاصة في ظل الانقسام الداخلي والتوترات التي تشهدها الساحة الأمريكية.

ويبدو أن ترامب متمسك بموقفه، حيث كرر أكثر من مرة أن “التراجع ليس خيارًا”، في إشارة إلى أن الهجوم لن يفرض عليه تغيير مساره. وبين التأييد والانتقاد، تظل هذه التصريحات جزءًا من مشهد أكبر يعكس تصاعد التوتر السياسي، ويفتح تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الأمن، والسياسة، والرسائل التي يحملها كل قرار في مثل هذه اللحظات الحساسة.

عملية جراحية
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
احمد عبدالله محمود في موقع صدى البلد
امتحانات
