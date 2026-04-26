ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

في أول رد فعل له عقب حادث إطلاق النار الذي أنهى عشاءً سياسيًا بشكل مفاجئ، خرج دونالد ترامب بتصريحات حادة حملت رسائل تحدٍ واضحة، مؤكدًا أن ما حدث لن يغيّر من خططه، وعلى رأسها مشروع بناء قاعة احتفالات جديدة، رغم موجة الجدل التي تصاعدت بعد الواقعة.



وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن الهجوم يعكس واقعًا أمنيًا مضطربًا، مشددا على أن الرد لا يجب أن يكون بالتراجع، بل بتعزيز السيطرة وتوفير بيئة أكثر أمانًا للفعاليات الكبرى. واعتبر أن إقامة قاعة احتفالات داخل نطاق مؤمّن بشكل كامل سيكون خطوة ضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، بدل الاعتماد على أماكن مفتوحة أو فنادق قد تكون أكثر عرضة للاختراق.



التصريحات جاءت في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة حول دوافع الهجوم، وسط ترجيحات بأنه كان يستهدف شخصيات سياسية بارزة. هذا السياق أضفى على كلام ترامب طابعًا سياسيًا واضحًا، حيث حاول تقديم نفسه في صورة القائد الذي يواجه التهديدات بالاستمرار لا بالتراجع، وهو خطاب يتماشى مع أسلوبه المعروف في التعامل مع الأزمات.



في المقابل، أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والإعلامية. فبينما رأى البعض أن المضي قدمًا في مشروع القاعة يعكس ثقة وقوة، اعتبر آخرون أن التوقيت غير مناسب، وأن الأولوية يجب أن تكون لمراجعة الإجراءات الأمنية ومعالجة أسباب الحادث قبل التفكير في مشروعات جديدة.



الجدل لم يتوقف عند البعد الأمني فقط، بل امتد إلى التكلفة والرمزية، حيث يرى منتقدون أن المشروع قد يُستخدم كرسالة سياسية أكثر منه حلًا عمليًا، خاصة في ظل الانقسام الداخلي والتوترات التي تشهدها الساحة الأمريكية.

ويبدو أن ترامب متمسك بموقفه، حيث كرر أكثر من مرة أن “التراجع ليس خيارًا”، في إشارة إلى أن الهجوم لن يفرض عليه تغيير مساره. وبين التأييد والانتقاد، تظل هذه التصريحات جزءًا من مشهد أكبر يعكس تصاعد التوتر السياسي، ويفتح تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الأمن، والسياسة، والرسائل التي يحملها كل قرار في مثل هذه اللحظات الحساسة.