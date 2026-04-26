فوكس نيوز: منفذ هجوم واشنطن كتب بيانا قبل الحادث وحدد أهدافه

كشفت قناة "فوكس نيوز"، عن قيام منفذ إطلاق النار في واشنطن حيث تواجد الرئيس دونالد ترامب، بكتابة "بيان" قبل الهجوم، حدد فيه موظفي الإدارة الأمريكية كأهداف، وأعرب عن معارضته لسياسات الرئيس ترامب.

وكتبت الصحفية في القناة جاكي هاينريك على منصة "إكس": "يشير البيان المكتوب للمشتبه به بوضوح إلى أنه كان يستهدف مسؤولي الإدارة إذ تحتوي صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي على الكثير من الخطاب المناهض لترامب والمعادي للمسيحية".

وبحسب تقارير إعلامية، أطلق المشتبه به على نفسه في البيان اسم "القاتل الفيدرالي الصديق" ووصف أهدافه بأنها "مسؤولو الإدارة (لا يشمل كاش باتيل)، وهم أهداف يتم ترتيب أولويتهم من الأعلى رتبة إلى الأدنى".

وكتب في البيان: "لم أعد مستعدا للسماح لمغتصبٍ وخائنٍ بتلطيخ يدي بجرائمه"، في إشارة واضحة إلى الرئيس ترامب.

ووزع المشتبه به "البيان" على أفراد عائلته قبل الحادث بنحو 10 دقائق، وأظهر شقيقه بدوره هذه المذكرة للشرطة قبل وقوع الهجوم.. وكان شقيق المهاجم قد أبلغ شرطة نيو لندن (كونيتيكت) بالبيان المزعوم الذي أرسله إلى أفراد عائلته.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت هاينريك إلى أن المهاجم شارك سابقا في احتجاج تحت شعار "لا للملوك" (No Kings) ضد سياسات ترامب في كاليفورنيا. كما كان جزءا من مجموعة تسمى "The Wide Awakes".

المشتبه به هو كول توماس ألين 31 عاما، من تورانس، كاليفورنيا. كان يعمل مدرسا ومطور ألعاب فيديو، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر.