قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية
صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور
مصادر : خلافات بين واشنطن وطهران حول إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي
خبير أمني يعلق على محاولة إطلاق النار بواشنطن: دوافع نفسية لا سياسية
تشكيل قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
هل يجوز للرجل الحكم على زوجته بأنها ناشز؟.. أمينة الإفتاء تجيب
أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج
الأجهزة الأمنية وافقت.. 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك بالدوري
72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فوكس نيوز: منفذ هجوم واشنطن كتب بيانا قبل الحادث وحدد أهدافه

هاجر رزق

كشفت قناة "فوكس نيوز"، عن قيام منفذ إطلاق النار في واشنطن حيث تواجد الرئيس دونالد ترامب، بكتابة "بيان" قبل الهجوم، حدد فيه موظفي الإدارة الأمريكية كأهداف، وأعرب عن معارضته لسياسات الرئيس ترامب.

وكتبت الصحفية في القناة جاكي هاينريك على منصة "إكس": "يشير البيان المكتوب للمشتبه به بوضوح إلى أنه كان يستهدف مسؤولي الإدارة إذ تحتوي صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي على الكثير من الخطاب المناهض لترامب والمعادي للمسيحية".

وبحسب تقارير إعلامية، أطلق المشتبه به على نفسه في البيان اسم "القاتل الفيدرالي الصديق" ووصف أهدافه بأنها "مسؤولو الإدارة (لا يشمل كاش باتيل)، وهم أهداف يتم ترتيب أولويتهم من الأعلى رتبة إلى الأدنى".

وكتب في البيان: "لم أعد مستعدا للسماح لمغتصبٍ وخائنٍ بتلطيخ يدي بجرائمه"، في إشارة واضحة إلى الرئيس ترامب.

ووزع المشتبه به "البيان" على أفراد عائلته قبل الحادث بنحو 10 دقائق، وأظهر شقيقه بدوره هذه المذكرة للشرطة قبل وقوع الهجوم.. وكان شقيق المهاجم قد أبلغ شرطة نيو لندن (كونيتيكت) بالبيان المزعوم الذي أرسله إلى أفراد عائلته.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت هاينريك إلى أن المهاجم شارك سابقا في احتجاج تحت شعار "لا للملوك" (No Kings) ضد سياسات ترامب في كاليفورنيا. كما كان جزءا من مجموعة تسمى "The Wide Awakes". 

المشتبه به هو كول توماس ألين 31 عاما، من تورانس، كاليفورنيا. كان يعمل مدرسا ومطور ألعاب فيديو، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر.

إطلاق النار واشنطن دونالد ترامب الهجوم وسائل التواصل الاجتماعي القاتل الفيدرالي الصديق

