دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

يردد كثيرون دعاء الرزق بعد صلاة الفجر فهو أفضل الأدعية التي يجب أن يحرص عليها المسلم لطلب البركة وسعة الرزق، خاصة في هذا الوقت المبارك الذي يشهده نزول الرحمة واستجابة الدعاء، حيث يبحث كثيرون عن أدعية الرزق بعد الفجر مكتوبة، وأفضل صيغ الدعاء التي تجلب الخير وتفتح أبواب الرزق الحلال، ففي هذا الوقت فضل كبير وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ الدعاء بالزرق.

الدعاء بعد صلاة الفجر للرزق

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم افتح لي أبواب رزقك من حيث لا أحتسب.

اللهم بارك لي في يومي هذا، وارزقني خيره وخير ما فيه، واكفني شره وشر ما فيه.

اللهم ارزقني رزقًا لا عناء فيه، ولا مشقة، ولا تعب، وبارك لي فيما أعطيتني.

اللهم يا رزاق يا كريم، ارزقني من واسع فضلك، وحقق لي ما أتمنى، واصرف عني الفقر والحاجة.

دعاء الرزق بعد الصلاة

يا علام الغيوب، ما أسرع أسمائك في تفريج الكروب , يا الله يا الله يا الله , أنت لها ولكل هم وغم وضيق وشدة , أقول مستغيثا في أمورى كلها يا لطيف يا لطيف , يا لطيف يا لطيف يا حفي ويا صاحب الوعد الوفي , بك أستعين وأكتفي , اللهم أدم بفضلك نعمتك علينا وألطف بنا فيما قدرته علينا.

-اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين طاعتك، وفرق بيننا وبين هموم الدنيا والآخرة..

-اللهم احفظنا من الحرام، ومن فعل الحرام، ومن قول الحرام، ومن أكل الحرام، ومن المشي إلى الحرام، ومن ارتكاب الآثام فيما بقي من الأيام..

-اللهم اجعلنا من المجيبين لداعيك، الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك، وابسط فينا وفي أولادنا وأهلينا وفي بلادنا وبلاد المسلمين نور العلم النافع حتى تظهر بركته في جميع أقطار المسلمين..

-اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، وتكرم علينا يا كريم، وتعطف علينا يا رحيم، واهدنا الصراط المستقيم.

ومن كلمات أدعية فيها العجب للرزق اللهم صل على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا وسيد البشر أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم..وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة».

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تُغيثني به من فضلك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خيرٍ وعافيةٍ وصحةٍ وسلامةٍ وسَعة رزقٍ، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوءٍ وبلاءٍ وشرٍّ وفتنةٍ، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذِكرٍ وشكرٍ فتقبَّله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريطٍ وتقصيرٍ وتضييعٍ، فتجاوز عني بسَعة رحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم تغمَّدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهرٍ، مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر.

آداب الدعاء المستجاب

وفي إطار توضح أهم آداب بداية الدعاء المستجاب، قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء أمر محبوب شرعًا وأن الله تعالى وعد عباده الإجابة في قوله تعالى «ادعوني أستجب لكم»، وقوله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان».

وحدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، عددا من آداب الدعاء المستجاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأمة آداب الدعاء ومنها: