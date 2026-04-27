الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بوقوع حادث خطير خلال عمليات جيش الاحتلال في لبنان وخلال المواجهات الحامية مع المقاومين من حزب االله اللبناني.

وذكرت القناة 12 الصهيونية، أنه أصيبت مروحية للاحتلال بنيران حزب الله خلال محاولة إنقاذ جنود قتل أحدهم أمس بجنوب لبنان خلال مواجهة مع المقاومة اللبنانية.

أوضحت القناة 13 الإسرائيلية تفاصيل حادثة مقتل الجندي عيدان فوكس، خلال ما أسماه الاحتلال "عملية عسكرية" وقعت صباح أمس الأحد في جنوب لبنان.

ووصف مراسل "القناة 13" للشؤون العسكرية الحدث بـ "الصعب جداً"، والذي كان من الممكن أن ينتهي بـ "كارثة أكبر".

وفي التفاصيل، قال المراسل إنّ الحادثة بدأت عندما تعطّلت دبابة تابعة لـ "الجيش" الإسرائيلي داخل بلدة الطيبة الحدودية (على بُعد نحو 4 كيلومترات شمال مستوطنة المطلة).

وخلال محاولات قوات من سلاحَي المدرّعات ولواء جولاني إصلاح الدبابة المعطّلة وإخراجها، استُهدفت القوات بطائرة مسيّرة مفخخة، ما أدّى إلى مقتل الجندي وإصابة 6 جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت التقارير بأنه جرى إجلاء المصابين عبر مروحية عسكرية إلى مستشفى رمبام في حيفا، فيما استُهدفت مروحية "بلاك هوك" التابعة لسلاح الجو أثناء "هبوطها" داخل الأراضي اللبنانية، بمحلّقة ثانية انفجرت على بُعد أمتار قليلة منها.

كما تمّ رصد وإسقاط طائرة مسيّرة ثالثة خلال الحادثة، وعليه، يُعدّ الجندي القتيل رقم 941 في صفوف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ 7 أكتوبر 2023، بحسب ما يعترف به "جيش" الاحتلال.

وفي الإطار عينه، نقلت القناة عن مسؤولين عسكريين كبار تحذيرهم من أنّ "استمرار هذه الهجمات يضع اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في دائرة الخطر".

نعيم قاسم: لا تسألوا عن إمكاناتنا فهي لا تُقاس بالأشهر والسنين


من جانبه أكد الأمين العامة لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا تسألوا عن إمكاناتنا فهي لا تُقاس بالأشهر والسنين، وهي مبنية على ثلاثي: الإيمان والإرادة والقدرة، وهذا الثلاثي لا ينضب. انظروا إلى صمود المجاهدين، وعظمة شعبنا، ووعد الله للمؤمنين، تعرفوا مدى إمكاناتنا، فهي بلا حدود".

وشدد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم: لن نتخلى عن السلاح والدفاع، وقد أثبت الميدان استعدادات المقاومة للملحمة الكربلائية، التضحيات كبيرة لكنها ثمنٌ للتحرير والحياة العزيزة، يتحملها شعبنا اللبناني العظيم مع مقاومته الشريفة كخيار من خيارين: التحرير والعزة أو الاحتلال والذلة، وهيهات منا الذلة.

