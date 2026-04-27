تصعيد على الجبهة الشمالية.. نتنياهو يلغي جلسة قضائية ويعقد مشاورات أمنية عاجلة بسبب حزب الله

في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية عاجلة مع قادة المؤسسة العسكرية في إسرائيل، على خلفية ما وصفته تل أبيب بـ"الانتهاكات المتكررة" من جانب حزب الله.

وجاءت هذه التحركات بعد قرار مفاجئ بإلغاء جلسة قضائية كانت مقررة لنتنياهو، حيث أُرجع السبب إلى "ظرف أمني استثنائي"، وفق ما ورد في طلب رسمي قُدّم للمحكمة، أشار إلى ارتباط القرار بجدول أمني طارئ سيُعرض في مذكرة سرية.

ميدانيا، شهدت مناطق الجليل الغربي حالة استنفار صباح اليوم، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، إلى جانب رصد طائرة مسيرة اخترقت الأجواء، ما دفع لتفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات، بينها عرب العرامشة، وسط حالة من القلق بين السكان، خاصة مع تزامن الإنذارات مع توجه الأطفال إلى مدارسهم.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، تم فقدان الاتصال بالهدف الجوي المشتبه به دون تسجيل إصابات، كما أُطلقت تحذيرات إضافية خشية سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وأوضح البيان أن بعض الإنذارات التي تم تفعيلها لاحقًا تبين أنها إنذارات كاذبة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقديرات أمنية إلى احتمالات متزايدة لانزلاق الأوضاع نحو جولة جديدة من المواجهات، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واتساع رقعة الاشتباك غير المباشر.