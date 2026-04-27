روبيو: التحالف الأمريكي- الهولندي الوثيق مهم لمواجهة التحديات العالمية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وهولندا في تعزيز الأمن ومواجهة التحديات العالمية .

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الهولندي، ونشرته الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين.

وقدم روبيو، نيابة عن الولايات المتحدة، التهاني إلى جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك هولندا وشعب مملكة هولندا بمناسبة اليوم الوطني.

وأشار إلى أن الشراكة ترسخت بين الولايات المتحدة وهولندا منذ عام 1609، ونمت مع اعتراف هولندا باستقلال أمريكا عام 1782، مؤكدا أن هذه المحطات التاريخية تعكس أساسا متينا قائما على التزام مشترك بالحرية والحكم الديمقراطي وسيادة القانون، وهي مبادئ لا تزال توجه التعاون المشترك حتى اليوم.

وأضاف روبيو: "بصفتنا حليفين وثيقين، تقف الولايات المتحدة وهولندا جنبا إلى جنب في تعزيز الأمن ومواجهة التحديات العالمية. وفي الوقت نفسه، تتوسع شراكتنا باستمرار في مجالات حيوية تشمل التجارة والاستثمار، وأشباه الموصلات والتقنيات الناشئة، والطاقة النظيفة، والبحث العلمي".