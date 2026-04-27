نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتصر الرفاعي

واصل النجم الجزائري رياض محرز ، كتابة التاريخ بعدما عادل رقم الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تتويجا بالألقاب.

وجاء إنجاز محرز ، بعد قيادته الأهلي السعودي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي ، عقب الفوز على ماتشيدا الياباني بهدف دون رد بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة جدة حيث سجل فراس البريكان هدف الحسم في الدقيقة 96.

17 لقبا في مسيرة محرز

ورفع محرز رصيده إلى 17 لقبا في مسيرته ليعادل رقم دروجبا، ويقترب من صدارة القائمة التي يتربع عليها النجم الكاميروني صامويل إيتو برصيد 18 لقبا بالتساوي مع الإيفواري يايا توريه.

كما يأتي النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز الخامس برصيد 16 لقبًا، ليؤكد الحضور القوي للنجوم الأفارقة في منصات التتويج العالمية.

وأعرب النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي عن سعادته الكبيرة بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليا عقب الفوز الصعب على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وفي تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة أكد محرز أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق موضحا أن الفريق واجه صعوبات كبيرة خاصة بعد تعقيد الأمور على نفسه خلال مجريات المباراة، لكنه نجح في النهاية في حسم اللقب.

وأشار إلى أن العودة في ظل النقص العددي بدت أشبه بالمستحيلة مضيفا أن الفريق أظهر روحا قتالية عالية وطاقة استثنائية مكنته من الصمود حتى اللحظات الأخيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية بعد الطرد حيث واصلوا القتال حتى تمكنوا من تسجيل هدف الفوز معبرا عن فخره بما قدمه الفريق في هذه المواجهة الحاسمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد