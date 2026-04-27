محافظ المنيا يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ويشهدان عددًا من الأنشطة والفعاليات

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،وخلال زيارتها التي تجريها للمحافظة وتشهد خلالها عدد من الفعاليات، حيث تتابع مبادرة ازرع وبرنامج تعزيز قيم المواطنة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بزيارة محافظة المنيا عروس الصعيد، مشيرة إلى أن المنيا تُعد من المحافظات ذات الأولوية في برامج الوزارة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نحو نصف مليون أسرة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ مستهدفات التنمية، والحرص على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وفي مقدمتها برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة،

ومن جانبه، رحب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بوزيرة التضامن الاجتماعي في “عروس الصعيد”، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية وتنمية الإنسان، وحرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة يسهم في وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور الوزارة في توسيع مظلة الأمان الاجتماعي من خلال المبادرات الرئاسية وبرامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

وأكد أن المنيا تشهد حراكًا تنمويًا واسعًا بالتكامل مع جهود الوزارة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بما يشمل تطوير مراكز التأهيل والحضانات ودعم المشروعات الإنتاجية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بملفات المرأة والطفل وذوي الهمم، والعمل على بناء مواطن منتج وفاعل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية.

وشهد اللقاء تبادل لدروع التكريم بين الجانبين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من الفعاليات؛ تبدأ باستعراض إنجازات مشروع تعزيز قيم المواطنة، الذي يهدف إلى ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والعمل الأهلي، وبناء وعي مجتمعي مستدام داخل القرى والمجتمعات المحلية

وتلتقي الوزيرة بصغار المزارعين وزوجاتهم المشاركين في مبادرة “ازرع”، للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم، إلى جانب متابعة قصص النجاح التي تحققت في إطار المبادرة، بما يعزز جهود التمكين الاقتصادي للأسر.

كما تشهد الوزيرة في ختام زيارتها فعاليات الندوة الثقافية التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان “بناء الإنسان وتعزيز الثقافة وقيم المواطنة”، والتي تأتي في إطار دعم جهود نشر الوعي وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،والدكتور محمد على جبر نائب محافظ المنيا، والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، ورامى عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعى للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، و راندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، والدكتور مجدى حلمي استشاري وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج المواطنة، والاستاذ شادى سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، واللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام، و عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و ولاء حسن مدير مشروع المواطنة وعدد من النواب والقيادات بالمحافظة.