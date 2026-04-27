جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
محافظات

محافظ المنيا يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ويشهدان عددًا من الأنشطة والفعاليات

محافظ المنيا ووزير التضامن
محافظ المنيا ووزير التضامن
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،وخلال زيارتها التي تجريها للمحافظة وتشهد خلالها عدد من الفعاليات، حيث تتابع مبادرة ازرع وبرنامج تعزيز قيم المواطنة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بزيارة محافظة المنيا عروس الصعيد، مشيرة إلى أن المنيا تُعد من المحافظات ذات الأولوية في برامج الوزارة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نحو نصف مليون أسرة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ مستهدفات التنمية، والحرص على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وفي مقدمتها برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة،

ومن جانبه، رحب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بوزيرة التضامن الاجتماعي في “عروس الصعيد”، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية وتنمية الإنسان، وحرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة يسهم في وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور الوزارة في توسيع مظلة الأمان الاجتماعي من خلال المبادرات الرئاسية وبرامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

وأكد أن المنيا تشهد حراكًا تنمويًا واسعًا بالتكامل مع جهود الوزارة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بما يشمل تطوير مراكز التأهيل والحضانات ودعم المشروعات الإنتاجية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بملفات المرأة والطفل وذوي الهمم، والعمل على بناء مواطن منتج وفاعل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية.

وشهد اللقاء تبادل لدروع التكريم بين الجانبين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من الفعاليات؛ تبدأ باستعراض إنجازات مشروع تعزيز قيم المواطنة، الذي يهدف إلى ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والعمل الأهلي، وبناء وعي مجتمعي مستدام داخل القرى والمجتمعات المحلية

وتلتقي الوزيرة بصغار المزارعين وزوجاتهم المشاركين في مبادرة “ازرع”، للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم، إلى جانب متابعة قصص النجاح التي تحققت في إطار المبادرة، بما يعزز جهود التمكين الاقتصادي للأسر.

كما تشهد الوزيرة في ختام زيارتها فعاليات الندوة الثقافية التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان “بناء الإنسان وتعزيز الثقافة وقيم المواطنة”، والتي تأتي في إطار دعم جهود نشر الوعي وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،والدكتور محمد على جبر نائب محافظ المنيا، والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، ورامى عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعى للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، و راندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، والدكتور مجدى حلمي استشاري وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج المواطنة، والاستاذ شادى سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، واللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام، و عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي،  و ولاء حسن مدير مشروع المواطنة  وعدد من النواب والقيادات بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

مفوضية شئون اللاجئين بالأردن: تراجع أعداد اللاجئين ل 419,950 لاجئا بنهاية مارس الماضي

تراجع عدد اللاجئين في الأردن إلى 419 ألفًا بنهاية مارس بانخفاض 1.6%

"الحج والعمرة": منظومة تشغيلية متكاملة وتقنيات متقدمة لضمان تجربة ميسرة لضيوف الرحمن

"الحج والعمرة": منظومة تشغيلية متكاملة وتقنيات متقدمة لضمان تجربة ميسرة لضيوف الرحمن

رئيس نيجيريا يوافق على تخفيض ديون شركات الطيران بنسبة 30%

رئيس نيجيريا يوافق على تخفيض ديون شركات الطيران بنسبة 30%

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد