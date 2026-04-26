تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية
صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور
مصادر : خلافات بين واشنطن وطهران حول إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي
خبير أمني يعلق على محاولة إطلاق النار بواشنطن: دوافع نفسية لا سياسية
تشكيل قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
هل يجوز للرجل الحكم على زوجته بأنها ناشز؟.. أمينة الإفتاء تجيب
أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج
الأجهزة الأمنية وافقت.. 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك بالدوري
72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
جامعات الجيل الرابع.. تطوير 186 قاعة دراسية وتحويلها إلى فصول ذكية بجامعة المنيا

ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير القاعات الدراسية وتحويلها إلى فصول ذكية، بإجمالي 186 قاعة، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتحديث بيئة التعلم.، مشيراً إلى بدء تنفيذ المرحلة التالية لاستكمال تطوير باقي كليات الجامعة، بهدف تعميم نموذج الفصول الذكية على مستوى الجامعة بالكامل، بما يسهم في دعم أساليب التعليم الحديثة وتعزيز كفاءة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا والذي عقد لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واتخاذ قرارات تنظيمية واستراتيجية تدعم مسارات التطوير المؤسسي الشامل، في إطار حرص الجامعة على مواصلة مسيرتها التنموية وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بحضور نواب رئيس الجامعة: الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وأصدر مجلس جامعة المنيا حزمة قرارات تستهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء داخل الحرم الجامعي، إلى جانب تنظيم استخدام السيارات الجامعية، من خلال تطبيق قواعد تشغيلية واضحة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وقواعد لترشيد الكهرباء والتي شملت الاعتماد على الإضاءة الطبيعية كلما أمكن، وضبط تشغيل أجهزة التكييف وفق درجات ترشيد مناسبة، والتوسع في شراء الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.

ووافق المجلس على تبني مشروع كلية الهندسة لترشيد استهلاك الطاقة داخل 24 مبنى جامعي، مع التوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا مستدامًا، مع العمل على تعميم هذه التجربة ونقلها إلى المجتمع المحلي دعمًا لجهود الدولة.
ووجّه د. فرحات بإطلاق مبادرة طلابية تحت شعار «أنا مسؤول» لنشر ثقافة العمل التطوعي والوعي البيئي، وتعزيز السلوكيات الرشيدة في استخدام الطاقة، إلى جانب تنظيم مسابقة لأفضل الممارسات الطلابية في مجال ترشيد الاستهلاك داخل الكليات، بما يسهم في تحفيز الابتكار وبناء وعي حقيقي بقضايا التنمية المستدامة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا لوضع السياسات العامة وآليات التنفيذ على مستوى الجامعة، يعاونها لجان فرعية برئاسة عمداء الكليات ووحدات متخصصة لإدارة ومتابعة منظومة الترشيد بشكل يومي، تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع تكليفها بقياس معدلات الأداء، وتقييم العائد الفعلي، ووضع الأطر التنظيمية والإجراءات اللازمة لمحاسبة أي مخالفات تتعلق باستهلاك الطاقة.

جامعة المنيا مجلس الجامعة الفصول الذكية التحول الرقمي منظومة الترشيد

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

حمدى بتشان

حمدي بتشان: رفضت تقديم أغنية الأساتوك في البداية والمنتج أجبرني عليها

توتة

محمد عبد الرحمن يمازح جمهوره بصورة جديدة على إنستجرام

ليلى علوي

ليلى علوي تشيد بمسرحية “الملك لير”: الفن بخير بوجود يحيى الفخراني

بالصور

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: مثلث الانهيار الدولي.. حين تتقاطع نيران ياخونت مع ارتباك البيت الأبيض

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

