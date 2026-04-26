الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
الغنيمي يدعو لربط مراكز الشباب بسوق العمل عبر دورات البرمجة واللغات والمسرح
غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة
الإشراف العام
محافظات

محافظ المنيا يطرح فرصًا استثمارية لإقامة مستشفيات ومراكز طبية بمغاغة ومطاي وديرمواس

محافظ المنيا خلال اللقاء
طرح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة لإقامة مستشفيات ومراكز طبية جديدة على أراضي أملاك دولة بمواقع متميزة داخل مراكز مغاغة ومطاي وديرمواس، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

وخلال جلسة تشاورية موسعة عقدها المحافظ، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جرى بحث آليات جذب الاستثمارات الطبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية، مع التأكيد على أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية لتوفير كافة الإمكانيات وتذليل أي معوقات أمام المستثمرين الجادين، ليس في القطاع الصحي فحسب، بل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

شارك في الجلسة التشاورية كل من: الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب حسين غيته ، والنائب جمال عباس، والنائب محمود عبد الحفيظ.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، خاصة مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يمثل فيها القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات.

كما تناولت الجلسة استعراض التيسيرات التي تقدمها المحافظة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، بما يشجع على إقامة مشروعات طبية جديدة تتوافق مع الأكواد والمعايير المعتمدة من هيئة التأمين الصحي الشامل، وتلبي احتياجات المواطنين والكثافات السكانية بهذه المراكز.

وأشار اللواء كدواني إلى أن هذه الجلسة تأتي في أعقاب اللقاء الذي عقده مع الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي تناول سبل دعم الاستثمار الصحي الخاص وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة الجديدة.

واختتمت الجلسة بتقديم نواب البرلمان الشكر للواء عماد كدواني، معربين عن تقديرهم لجهوده الملموسة في مختلف مواقع العمل بالمحافظة، وحرصه الدائم على مشاركتهم في صياغة الرؤى والتصورات والجولات الميدانية، بما يعكس نهجًا جديدًا من التعاون الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة أبناء عروس الصعيد.

كما أكد النواب أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حلمًا طال انتظاره لأبناء محافظة المنيا، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمة طبية متكاملة على أعلى مستوى، مشددين على دعمهم الكامل لكافة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات في القطاع الصحي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا النواب التأمين الصحي الشامل الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي وبيراميدز

3 نجوم سوبر.. العائدون من الإيقاف والإصابات قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز

الزمالك بقمة الدوري.. ترتيب مجموعة التتويج قبل صدام الأهلي وبيراميدز

محمد خطاري

الإسماعيلي يعلن إصابة محمد خطاري بشرخ في الأنف وارتجاج بسيط بعد مواجهة مودرن سبورت

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد