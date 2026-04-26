محافظ المنيا يطرح فرصًا استثمارية لإقامة مستشفيات ومراكز طبية بمغاغة ومطاي وديرمواس

طرح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة لإقامة مستشفيات ومراكز طبية جديدة على أراضي أملاك دولة بمواقع متميزة داخل مراكز مغاغة ومطاي وديرمواس، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

وخلال جلسة تشاورية موسعة عقدها المحافظ، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جرى بحث آليات جذب الاستثمارات الطبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية، مع التأكيد على أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية لتوفير كافة الإمكانيات وتذليل أي معوقات أمام المستثمرين الجادين، ليس في القطاع الصحي فحسب، بل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

شارك في الجلسة التشاورية كل من: الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب حسين غيته ، والنائب جمال عباس، والنائب محمود عبد الحفيظ.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، خاصة مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يمثل فيها القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات.

كما تناولت الجلسة استعراض التيسيرات التي تقدمها المحافظة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، بما يشجع على إقامة مشروعات طبية جديدة تتوافق مع الأكواد والمعايير المعتمدة من هيئة التأمين الصحي الشامل، وتلبي احتياجات المواطنين والكثافات السكانية بهذه المراكز.

وأشار اللواء كدواني إلى أن هذه الجلسة تأتي في أعقاب اللقاء الذي عقده مع الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي تناول سبل دعم الاستثمار الصحي الخاص وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة الجديدة.

واختتمت الجلسة بتقديم نواب البرلمان الشكر للواء عماد كدواني، معربين عن تقديرهم لجهوده الملموسة في مختلف مواقع العمل بالمحافظة، وحرصه الدائم على مشاركتهم في صياغة الرؤى والتصورات والجولات الميدانية، بما يعكس نهجًا جديدًا من التعاون الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة أبناء عروس الصعيد.

كما أكد النواب أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حلمًا طال انتظاره لأبناء محافظة المنيا، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمة طبية متكاملة على أعلى مستوى، مشددين على دعمهم الكامل لكافة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات في القطاع الصحي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.