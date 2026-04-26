المنيا.. توريد 53 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ انطلاق الموسم

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، حيث بلغ إجمالي ما تم استقباله حتى صباح اليوم الأحد 52 ألفًا و706 أطنان و86 كيلوجرامًا، بما يقارب 53 ألف طن، وذلك من خلال 42 موقعًا ما بين شون وصوامع ومراكز تجميع منتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع يوميًا سير منظومة التوريد لضمان تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.

وشدد اللواء كدواني على ضرورة تذليل أية عقبات أمام المزارعين والموردين، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لضمان انتظام العمل بجميع المواقع.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان متخصصة لفحص الأقماح الموردة وتحديد درجات النقاوة والجودة طبقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد وسير العمل أولًا بأول.

