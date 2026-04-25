محافظ المنيا يتابع أعمال القافلة الطبية المجانية بـ آبا البلد

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بقرية أبا البلد التابعة لمركز مغاغة، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والوصول بالخدمات إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ، خلال جولته، أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية لما تمثله من دور حيوي في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، مشيدًا بدور المبادرات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة وتحقيق التكامل مع الأجهزة التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في قطاع الصحة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وخلال تفقد المحافظ للعيادات المختلفة استمع إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح مثل هذه المبادرات المجتمعية.

جاء ذلك بحضور النائب محسن حته، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، والنائب طاهر فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب بالمحافظة، والدكتور وليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب بالمنيا، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة، والدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إلى جانب عدد من القيادات التنظيمية بالحزب.

