إلهام أبو الفتح
محافظات

مساعدات مالية لـ10 عرائس من اليتيمات بالمنيا والمحافظ يكرم الأمهات المثاليات

محافظ المنيا خلال الاحتفالية
ايمن رياض

شهد اللواء  عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال بـ 'يوم اليتيم' بديوان عام المحافظة، والتي نظمتها جمعية الأورمان، تأكيداً على حرص الدولة البالغ على رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وتكامل الجهود لتوفير الدعم الاجتماعي والمعنوي الشامل لأبناء المحافظة.

​وأكد محافظ المنيا على الدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية تعد الشريك الاستراتيجي والمساهم القوي للدولة في ملف الرعاية الاجتماعية، حيث تساهم بفاعلية في توفير حياة كريمة  للمواطنين.

وثمن اللواء كدواني الجهود التنموية المبذولة من قِبل مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن هذه الشراكة لا تقتصر على تقديم المساعدات العينية فحسب، بل تمتد لتشمل استراتيجيات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتحويلها إلى عناصر منتجة في المجتمع، بما يتسق مع الرؤية الشاملة لقيادة السياسية في ملف بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة.

وأوضح عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الاحتفالية تترجم الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والأهلي، مشيراً إلى أن المديرية تضع ملف الأيتام والأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، عبر حزمة من برامج الرعاية المتكاملة التي تهدف إلى توفير الأمان الاجتماعي والمادي، بما يضمن دمج هذه الفئات في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

​وأعرب ضياء أنور محمد، مدير مشروعات الأورمان بالمنيا، عن تقديره لرعاية المحافظ المستمرة لأنشطة الجمعية، موضحا أن احتفالية اليوم هي ثمرة تعاون مستمر مع محافظة المنيا والجهات الشريكة، تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب أبنائنا، مع التركيز على تقديم مشروعات تنموية مستدامة تضمن للأمهات الأيتام دخلاً ثابتاً، بالإضافة إلى دعم الفتيات المقبلات على الزواج وتكريم المتفوقين علمياً ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.

​​تضمن الحفل تكريمات موسعة حيث تم ​تقديم مساعدات مالية لعدد 10 عرائس من اليتيمات لدعمهن في تجهيزات الزواج،  وكذلك ​تسليم عقود مشروعات "رؤوس ماشية" لعدد 5 أمهات أيتام كأحد سبل التمكين الاقتصادي.


كما تم ​تكريم 10 أمهات مثاليات تقديراً لرحلة عطائهن، وتوزيع أطقم ملابس جديدة لعدد 10 أطفال، وتكريم 10 من الطلبة المتفوقين دراسياً.

​وفي ختام الحفل، قامت جمعية الأورمان بإهداء درع الجمعية إلى اللواء عماد كدواني، تقديرا لدوره في تذليل كافة العقبات أمام العمل التنموي بالمحافظة.

​يذكر، أن الاحتفالات تتضمن تنظيم يوم ترفيهي للأطفال بحديقة نادي الشرطة، لإضفاء جو من السعادة والمرح على المشاركين من الأطفال الأيتام

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
انتر لوك
غلق
