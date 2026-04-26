انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنيا من 19مايو حتى 25 يونيو

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واتخاذ قرارات تنظيمية واستراتيجية تدعم مسارات التطوير المؤسسي الشامل، في إطار حرص الجامعة على مواصلة مسيرتها التنموية وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بحضور نواب رئيس الجامعة: الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.



وقدم رئيس جامعة المنيا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح "ملتقى الحضارات على أرض الحضارات.. عروس الصعيد"، الذي عُقد خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري، مؤكدًا أنه يُعد أول حدث دولي ونوعي يُنظم داخل الجامعة، ويمكن البناء عليه مستقبلًا كمنصة فاعلة تدعم توجهها نحو الانفتاح الدولي وجذب الطلاب الوافدين، بما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر إلى كلية التربية الرياضية على العروض الفنية المتميزة التي قدمتها خلال حفل الافتتاح، بمشاركة كليات التربية النوعية، في تصميم الملابس والحفلات الموسيقية، والفنون الجميلة والتربية النوعية، في إبراز الهوية البصرية للجامعة، مشيدًا بدور كلية السياحة والفنادق في أعمال الاستقبال وإدارة السكن الفندقي، إلى جانب جهود المستشار الهندسي واستشاري الجامعة، والإدارة الهندسية، وكافة الإدارات المعنية التي أسهمت في تنظيم الحدث وخروجه بالصورة المشرفة، مؤكدًا أن الجميع أدى دوره على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى بخطى ثابتة لأن تكون "عروس الجامعات المصرية"، بما تمتلكه من مقومات أكاديمية وبشرية وبنية تحتية قادرة على تحقيق التميز والريادة.

وأعلن المجلس عن بدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من 19 مايو المقبل، على أن تستمر حتى 25 يونيو، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

وفي إطار تعزيز الانضباط والعدالة داخل اللجان، أقر مجلس جامعة المنيا آليات متكاملة لمواجهة الغش الإلكتروني، إلى جانب اعتماد القواعد العامة المنظمة للامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في التقييم، حيث تضمنت هذه الضوابط حظرًا تامًا لاستخدام أو حيازة الساعات الذكية، والهواتف المحمولة، وكافة الأجهزة الإلكترونية، وكذلك النظارات المزودة بتقنيات اتصال أو تسجيل، داخل اللجان الامتحانية، باعتبارها من أبرز وسائل الغش الإلكتروني الحديثة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الطلاب بالحضور إلى مقار اللجان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، لإتاحة الوقت الكافي لإجراءات التفتيش والتأكد من عدم حيازة أي أجهزة أو وسائل قد تُستخدم في الغش الإلكتروني، ويحظر دخول أي طالب بعد توزيع ورقة الأسئلة، وذلك في إطار إحكام السيطرة على منظومة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



الغش الألكتروني

وطالب رئيس الجامعة بعقد اجتماع شامل لكافة المشاركين بالعملية الامتحانية بدء من المراقبين والملاحظين ومراقبين الأدوار ومراقب عام الامتحان للتعريف بالغش الالكتروني ووسائله الجديدة، كما ناقش مجلس جامعة المنيا القواعد التي أقرتها اللجنة المُشكلة لوضع ضوابط إعداد الورقة الامتحانية، حيث تم تحديد نسب توزيع الأسئلة بين الموضوعية (MCQ) والأسئلة المقالية، وذلك وفقًا لطبيعة كل قطاع علمي، وبما يتناسب مع المقررات الدراسية وتطبيقاتها العملية، بما يحقق التوازن في قياس مهارات الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، ويضمن دقة وموضوعية عملية التقييم.