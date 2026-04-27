الرئيس السيسي يبحث مع مساعد رئيس روسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نيكولاي باتروشيف مساعد رئيس روسيا الاتحادية ورئيس مجلس الملاحة البحرية الروسية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي يوري ماتفييف القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، وسيرغي فاخروكوف مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، ويفغيني أنوشين نائب مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، وكونستانتين ماناسينكو مستشار مساعد رئيس روسيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بباتروشيڤ والوفد رفيع المستوى المرافق له، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، ومؤكدًا تقديره الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما ثمّن الرئيس الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، خاصةً على صعيد التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات التي تعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن باتروشيڤ نقل تحيات الرئيس بوتين إلى الرئيس، مشددًا على أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار حرص روسيا على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها بين قيادتي البلدين، سواء خلال زيارة الرئيس إلى روسيا في مايو 2025، أو عبر الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين وآخرها في 31 مارس 2026، فضلًا عن بحث أوجه التعاون الممكنة في المجالات المختلفة وكذا في مجال الملاحة البحرية. وفي هذا السياق، تناول اللقاء موقف المشروعات المشتركة القائمة وتلك التي يمكن تنفيذها في مصر، واستعراضا لمجمل المباحثات التي يجريها الوفد الروسي مع الجهات الوطنية المعنية.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الروسي عن تقدير القيادة الروسية البالغ لجهود الرئيس والأدوار التي تضطلع بها مصر، مؤكدًا دعم روسيا لتلك الجهود المصرية، وحرصها على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين على مختلف المستويات.