جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
استقبال اليورانيوم المخصب.. تفاصيل لقاء بوتين وعراقجي

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن لقاء الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبحث تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية.


وجاء أيضا أن الملف النووي الإيراني على رأس أجندة مباحثات بوتين وعراقجي، وأن بوتين سيبحث مع عراقجي ملف استقبال اليورانيوم الإيراني المخصب.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن زيارته لروسيا للتباحث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل توقف الحرب المؤقت مع أمريكا وإسرائيل.

واعتبر عراقجي ، وفق ما أوردت وكالة مهر، أن المطالب الأمريكية المفرطة تسببت في فشل المفاوضات في تحقيق أهدافها وفي الاتفاق حتى الآن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز  قضية عالمية مهمة يجب حلها، مؤكدًا على أهمية مراعاة مصالح بلاده.

حسب وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، فقد أبلغ عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بالتشاور مع قادة النظام السياسي في إيران، المسؤولين في باكستان رسالتين مهمتين تعدان جزءا من الخطوط الحمراء لإيران في أي حوار مع الولايات المتحدة.

تقول الرسالة الأولى هي أن إيران لن تشارك في أي مفاوضات نووية على أساس رؤية شروط الولايات المتحدة، لأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، لا علاقة له بالولايات المتحدة، وأن امتلاكه حق غير قابل للتفاوض.

أما الرسالة الثانية فتتعلق بمضيق هرمز، وهي أن على الولايات المتحدة أن تعلم أن موضوع المضيق بعد الحرب مختلف عما كان قبلها، وأن على أمريكا مثل جميع الدول العالم، أن تعلم أن إيران سوف تطبق إدارتها وسياساتها على هذا المضيق وأن هذا الأمر لن يكون أبدا موضوعا للتفاوض مع الولايات المتحدة.

 

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الجو.. فيديو

رئيس وزراء بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا: لن ننجر إلى حرب ليست في مصلحتنا

صورة أرشيفية

تفاصيل انطلاق مبادرة فنية لتطوير واجهات المباني وتحسين المشهد الحضاري بالإسكندرية

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

المزيد

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد