2600 فرصة عمل بقطاع المقاولات.. "العمل" تقدم وظائف فنية ومزايا متعددة للشباب

في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم سوق العمل وتوسيع قاعدة التشغيل، تتواصل المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء الذي يُعد من أكثر القطاعات احتياجًا للعمالة الفنية خلال الفترة الحالية، نظرًا لتوسع المشروعات العمرانية والإنشائية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن طرح 2600 فرصة توظيف جديدة ضمن نشرتها الدورية للتشغيل، وذلك في قطاع الإنشاءات والمقاولات، في إطار خطط الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، خاصة في المهن الفنية والحرفية التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.

وظائف متعددة في تخصصات فنية

وتشمل الفرص المعلنة عددًا من التخصصات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث جاءت على النحو التالي:

1500 وظيفة حداد

500 وظيفة نجار

200 عامل شدات معدنية

200 حجار

100 مساعد حداد

100 مساعد نجار

ويعكس هذا التنوع حجم الاحتياج المتزايد للعمالة الفنية داخل المشروعات الإنشائية.

حوافز ومزايا للعاملين

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تتضمن مجموعة من المزايا للعاملين المقبولين، تشمل حوافز شهرية مرتبطة بالإنتاج، بما يساهم في تحسين الدخل ورفع كفاءة الأداء.

كما تشمل المزايا توفير سكن للمغتربين، ووسائل انتقال من وإلى مواقع العمل، إضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا طوال فترة العمل، بما يوفر بيئة مناسبة للعاملين.

طرق التقديم والاستفسار

وأشارت وزارة العمل إلى أن التقديم متاح عبر الإنترنت من خلال الرابط المخصص لنشرة التوظيف، أو عبر التواصل الهاتفي على الرقم (01553700906) للاستفسار والحصول على التفاصيل.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع التشييد والبناء بالعمالة المؤهلة، إلى جانب المساهمة في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات.