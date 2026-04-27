جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
2600 فرصة عمل بقطاع المقاولات.. "العمل" تقدم وظائف فنية ومزايا متعددة للشباب

ولاء عادل

في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم سوق العمل وتوسيع قاعدة التشغيل، تتواصل المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء الذي يُعد من أكثر القطاعات احتياجًا للعمالة الفنية خلال الفترة الحالية، نظرًا لتوسع المشروعات العمرانية والإنشائية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن طرح 2600 فرصة توظيف جديدة ضمن نشرتها الدورية للتشغيل، وذلك في قطاع الإنشاءات والمقاولات، في إطار خطط الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، خاصة في المهن الفنية والحرفية التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.

وظائف متعددة في تخصصات فنية

وتشمل الفرص المعلنة عددًا من التخصصات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث جاءت على النحو التالي:

  • 1500 وظيفة حداد
  • 500 وظيفة نجار
  • 200 عامل شدات معدنية
  • 200 حجار
  • 100 مساعد حداد
  • 100 مساعد نجار

ويعكس هذا التنوع حجم الاحتياج المتزايد للعمالة الفنية داخل المشروعات الإنشائية.

حوافز ومزايا للعاملين

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تتضمن مجموعة من المزايا للعاملين المقبولين، تشمل حوافز شهرية مرتبطة بالإنتاج، بما يساهم في تحسين الدخل ورفع كفاءة الأداء.

كما تشمل المزايا توفير سكن للمغتربين، ووسائل انتقال من وإلى مواقع العمل، إضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا طوال فترة العمل، بما يوفر بيئة مناسبة للعاملين.

طرق التقديم والاستفسار

وأشارت وزارة العمل إلى أن التقديم متاح عبر الإنترنت من خلال الرابط المخصص لنشرة التوظيف، أو عبر التواصل الهاتفي على الرقم (01553700906) للاستفسار والحصول على التفاصيل.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع التشييد والبناء بالعمالة المؤهلة، إلى جانب المساهمة في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى 7 مايو بقرار رسمي

ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى 7 مايو بقرار رسمي

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

زيادة الإيجار القديم 15% أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

ليفربول

وريث صلاح المحتمل.. ليفربول يفتح خطوط التفاوض لضم لاعب جديد

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد