الشيوخ يوافق علي الحساب الختامي للمجلس عن العام المالي 2024/2025

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على الحساب الختامي للمجلس عن العام المالي 2024/2025.

وقالت النائبة أماني فاخر، عضو لجنة الشؤون المالية والاستثمار، إن اللجنة تدارست الحساب الختامي بعد إحالة رئيس المجلس إياه لها، في ضوء اختصاصاتها اللائحة، حيث كشفت الدراسة عن انتهاج المجلس سياسة ترشيد المجلس مما نتح عن وفر محقق خلال العام قدره نحو 232 مليون جنيه.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة - ومحال من مجلس النواب - بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة المشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولاسيما ما قررته المادة (17) من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين كما في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي