تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق

تشهد مصر اليوم ، أجواءً ربيعية مميزة تجمع بين اعتدال درجات الحرارة نهارًا وبرودة نسبية خلال الليل، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

طقس ربيعي اليوم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تحديدا تشهد البلاد طقس ربيعي جدا من حيث درجات الحرارة، التي تكون فى حدود ال26 درجة مئوية كأعلي درجة حرارة يتم تسجيلها على القاهرة اليوم، وتصل الصغري ليلا من 14 إلى 15 درجة.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخي يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة ليلا والصباح الباكر، ومن مائلة للحرارة إلى حارة نهارا، موضحا ان البلاد اليوم تتأثر بإمتداد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية، يصاحبها تساقط أمطار من متوسطة إلى رعدية فى بعض الأحيان على مناطق ومحافظات الساحل الشمالي الشرقي ومناطق من شمال ووسط سيناء، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة أحيانا على باقي محافظات ومدن الساحل الشمالي، وفرص ضغيفة أن تمتد الأمطار من مناطق من القاهرة الكبري.

وتابع أن هناك بعض سرعات الرياح التي تتراوح من 30 إلى 45 كم على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، يصاحبها بعض الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق الموجودة فى محافظة البحر الأحمر.