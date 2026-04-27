مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب تشيلسي
بتكنولوجيا صينية.. إنشاء مركز تدريب مهني متطور في الإسماعيلية| تفاصيل لقاء المحافظ والسفير
سباق عالمي للتسلح.. أحمد موسى يكشف أسرار سلاح الحسم في الحروب الحديثة
هجمات متبادلة بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والأهلي بالدوري
زيادة الإيجار القديم 2026 .. موعد التطبيق والقيم الجديدة
أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر
فوّل عربيتك بالغاز والكهربا | إنشاء محطة طاقة خضراء متكاملة بـ أكتوبر
يبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026
بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر
أمن الرئيس ترامب في قاعة الرقص | تصريح صادم من البيت الأبيض بعد هجوم السبت
يا أبو الكباتن | منشور ناري من عمرو أديب لمعلق مباراة الزمالك وإنبي
محمد هاني يغيب عن لقاء الزمالك في قمة الدوري المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة ترد على مبادرة تامر حسني

سارة عبد الله

أثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا بعد منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، تحدث فيه عن حالة “الفتنة الغذائية” التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرًا، في ظل تضارب المعلومات حول الأطعمة المفيدة والمضرة.

وطالب تامر حسني في منشوره الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، بالتدخل وتقديم توضيحات شاملة ومبسطة للمواطنين، تتضمن شرحًا واضحًا للأطعمة الصحية وغير الصحية، بعيدًا عن المصطلحات الطبية المعقدة.

وردت وزارة الصحة والسكان على المنشور، بأنها تثمن الحرص والمبادرة التي أبداها الفنان الكبير  تامر حسني في التوعية بأهمية العادات الصحية، وهو ما يعكس الدور التنويري لرموز الفن المصري في دعم القضايا الوطنية والمجتمعية.

وفي هذا الصدد، تود الوزارة التأكيد على أن "بناء الإنسان المصري" وحمايته من الأمراض غير السارية يُعد على رأس أولويات الدولة. لذا، أطلقت الوزارة منذ مطلع عام 2024 دليل الرسائل الصحية للأسرة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والذي يرتكز على 6 أعمدة أساسية لنمط الحياة الصحي، وهي:
1. التغذية الصحية المتوازنة.
2. ممارسة النشاط البدني بانتظام.
3. التعامل السليم مع التوتر والضغوط النفسية.
4. تحسين جودة النوم.
5. الابتعاد عن العادات الضارة (التدخين والمخدرات).
6. تعزيز العلاقات الاجتماعية الصحية.
كما تؤكد الوزارة أن هذه الجهود لم تقتصر على الدليل الورقي فحسب، بل تمتد عبر حملات ميدانية مستمرة، وقوافل توعوية، ومنصاتنا الرقمية الرسمية التي تهدف إلى تحويل هذه المبادئ إلى "ثقافة حياة" يومية لكل مواطن مصري.
إننا إذ نرحب بكل صوت مؤثر يساهم في إيصال هذه الرسائل، ندعو الفنان الكبير وكافة المبدعين للاطلاع على الدليل المتاح عبر موقعنا الرسمي، والمشاركة في نشر محتواه لتعظيم الفائدة وضمان وصول الوعي الصحي الصحيح لكل بيت في مصر.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

شريف لقمان

البنك المركزي :77.6% زيادة في الشمول المالي الموجه للمرأة والشباب

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: نعمل على تذليل التحديات أمام الكيانات الصناعية الوطنية

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يبحث خطط التوسع الصناعي وزيادة الحوافز الاستثمارية

بالصور

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

كارثة بالمطبخ .. أخطاء يومية بسيطة تحوّل أكلك لسبب في المرض

أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

فيديو

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

المزيد