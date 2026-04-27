الصحة ترد على مبادرة تامر حسني

أثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا بعد منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، تحدث فيه عن حالة “الفتنة الغذائية” التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرًا، في ظل تضارب المعلومات حول الأطعمة المفيدة والمضرة.

وطالب تامر حسني في منشوره الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، بالتدخل وتقديم توضيحات شاملة ومبسطة للمواطنين، تتضمن شرحًا واضحًا للأطعمة الصحية وغير الصحية، بعيدًا عن المصطلحات الطبية المعقدة.

وردت وزارة الصحة والسكان على المنشور، بأنها تثمن الحرص والمبادرة التي أبداها الفنان الكبير تامر حسني في التوعية بأهمية العادات الصحية، وهو ما يعكس الدور التنويري لرموز الفن المصري في دعم القضايا الوطنية والمجتمعية.

وفي هذا الصدد، تود الوزارة التأكيد على أن "بناء الإنسان المصري" وحمايته من الأمراض غير السارية يُعد على رأس أولويات الدولة. لذا، أطلقت الوزارة منذ مطلع عام 2024 دليل الرسائل الصحية للأسرة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والذي يرتكز على 6 أعمدة أساسية لنمط الحياة الصحي، وهي:

1. التغذية الصحية المتوازنة.

2. ممارسة النشاط البدني بانتظام.

3. التعامل السليم مع التوتر والضغوط النفسية.

4. تحسين جودة النوم.

5. الابتعاد عن العادات الضارة (التدخين والمخدرات).

6. تعزيز العلاقات الاجتماعية الصحية.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الجهود لم تقتصر على الدليل الورقي فحسب، بل تمتد عبر حملات ميدانية مستمرة، وقوافل توعوية، ومنصاتنا الرقمية الرسمية التي تهدف إلى تحويل هذه المبادئ إلى "ثقافة حياة" يومية لكل مواطن مصري.

إننا إذ نرحب بكل صوت مؤثر يساهم في إيصال هذه الرسائل، ندعو الفنان الكبير وكافة المبدعين للاطلاع على الدليل المتاح عبر موقعنا الرسمي، والمشاركة في نشر محتواه لتعظيم الفائدة وضمان وصول الوعي الصحي الصحيح لكل بيت في مصر.